En Morelia, invitan a comprarle a señor zacapense que vende tazas y aretes

De acuerdo con Changoonga.com desde Zacapu, el señor Juan Hernández se levanta muy temprano para tomar un camión y salir a diferentes lugares como Morelia, Zamora, Quiroga, Salamanca y Moroleón, para poder llevar el sustento a su hogar donde vive solamente él y su esposa, ya que su único hijo migró a Estados Unidos en busca del sueño americano.

Aretes en forma de tazas, molcajetes, ollas, además de imanes en forma de mariposa monarca y tazas para tomar café, son algunas de las artesanías que pone en venta el señor para poder sobrevivir, pues dice que sale de su tierra porque en Zacapu no hay trabajo, por lo que buscó la manera de ofertar su mercancía en otras localidades.

Una caja de zapatos donde guarda todos los pares de aretes y los imanes, un mantel azul para mesa donde coloca sus productos para que la gente los vea y varios paquetes de cuatro tazas para café, y la esperanza de poder vender, es todo lo que acompaña a Don Juan en esta búsqueda por llevar dinero a su casa, donde cada día lo espera con ansias su amada.

Entrevistado por Changoonga.com en la Avenida Madero de esta capital, comentó que las ventas no han ido de lo mejor, pues además de que los inspectores del Ayuntamiento le piden que se retire con sus artesanías, diferentes factores influyen en su venta, pues él no se establece en un solo lugar, y al no tener un local como tal, ha tenido que sufrirle por el sol y las lluvias.

Los precios varían desde los $20.00 pesos por un par de aretes, hasta los $50.00 que es el costo que tiene el paquete de 4 tazas para café