Brutal Feminicidio de Ingrid a manos de su pareja

México.- (Agencia Tzcapu).- El esposo de Ingrid, una joven de 25 años de edad de origen poblano, la asesinó tras una discusión, la desolló y lanzó sus órganos internos, como vísceras, a una coladera cercana.

No era la primera vez que Francisco ’N’, su pareja, maltrataba a Ingrid, pues la joven había interpuesto hace sólo unos meses una denuncia por violencia.

Fue el domingo pasado cuando Ingrid y Francisco discutieron al interior de la vivienda que compartían en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El motivo de la pelea fueron los celos que Francisco, de 46 años de edad, sentía por Ingrid, con quien llevaba cinco años de relación.

Después de que la discusión subiera de tono; y en presencia de su hijo Rodolfo, un joven autista de 15 años de edad, Francisco comenzó a atacar a Ingrid.

El sujeto comenzó a apuñalar a su pareja, quien nada pudo hace para defenderse pues Francisco la superaba en tamaño y fuerza.

Tras asesinar a su pareja Francisco ’N’ quitó la piel de la joven hasta las rodillas, después abrió su cuerpo y sacó algunos de sus órganos internos.

Partes del cuerpo de Ingrid y otras vísceras serían encontradas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) en una coladera cercana al domicilio que compartía la pareja.

La piel de la joven también fue abandonada a unas cuadras del lugar del ilícito.

Según versiones de testigos y autoridades Francisco ’N’ llamó a su ex esposa y le pidió llevarse del lugar a Rodolfo, cuando su ex pareja llegó él le confesó: “maté a Ingrid”.

Tras su arresto, llevado a cabo por elementos de la SSC quienes lo encontraron aún desollando el cadáver de Ingrid, el sujeto aseguró que fue ella quien comenzó a atacarlo.

“Me dijo que me iba a matar, me enterró un cuchillo y le dije ‘pues de una vez’ pero no pudo, luego yo le hice todo eso”, dijo a policías Francisco ’N’.

El sujeto dijo a los uniformados que decidió desollar a quien fuera su pareja para que no pudieran reconocerla.

“Fue por vergüenza y pena, no quería que nadie se diera cuenta, luego, todo lo que le saqué lo tiré al drenaje”, relató.

Hasta el momento Francisco ’N’ permanece en custodia de las autoridades esperando a que se resuelva su situación judicial.