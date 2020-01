Su intención era matar a sus dos hijos y luego suicidarse, dijo ante la Jueza de Control

Morelia Michoacán (Agencia Tzacapu).-Noemí no lo dudó mucho. Pese a los consejos de sus abogados, la mujer de 29 años decidió confesar, por primera vez ante una autoridad, que mató a su pequeña hija, motivada por la depresión y una vida conyugal insostenible, “yo solo quiero decir la verdad; no me quiero lavar las manos”, dijo cuando se le concedió hablar luego de escuchar las declaraciones ministeriales de su esposo y de su otro hijo.

Según Mimí”, como le llamaban en familia, su intención era privar de la vida a su hija y a su hijo, después suicidarse y esperar que también su marido se quitara la existencia al ver a muertos a los tres.

“Yo quería matarlos (a sus hijos) después matarme yo y si yo no podía porque ya estoy más grande, que llegara mi esposo y me matara, luego que él también se matara y así nos íbamos todos juntos”, expresó durante la audiencia judicial, celebrada en Palacio de Justicia, la tarde de este miércoles.

Durante cerca de 10 minutos, Noemí, reveló, entre otras cosas, problemas matrimoniales y una supuesta infidelidad de sus marido. Pero también pidió hablar con él en al menos tres ocasiones, “mi esposo no tiene la culpa de esto”, dijo ente sollozos.

En su misma comparecencia, la probable homicida evidenció temor por ser agredida en la cárcel, “que le hagan todo lo que quieran, pero yo no quiero que adentro me vayan a violar”.