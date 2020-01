¡Este es el programa de actividades del Kurhíkuaeri K’uínchekua, Capacuaro 2020

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES: Kurhíkuaeri K’uínchekua 2020.

Viernes 31 de enero de 2020.

6:00 pm Recibimiento del fuego viejo, Tata Ch’jpiri, en el lindero de Capacuaro y Quinceo.

8:00 pm Erójpekua. Ceremonia de Bienvenida.

10:00pm Patsákua. Ritual de Resguardo de Tata Kurhíkua, abuelo Fuego Purépecha.

Sábado primero de febrero de 2020.

10:00 am Honores a la bandera P’urhépecha.

10:30 am Erójpekua. Mesas de registro: Visitantes, Uárhukua, Comunicación, comunidades solicitantes sede de KK y participantes del programa cultural del día. Lugar: Jefatura de Tenencia y pérgola.

11:00 am Mójtakukua. Trueque tradicional P’urhépecha.

11:00 Uárhukua. Inicio de los juegos de la pelota Purépecha.

12:00 Ceremonia del medio día.

2:00 – 4:00 pm T’irékua. Comida

4:00 pm Uanópikua. Recorrido en las principales calles de Capacuaro.

5:30 pm Tsípentskua. Evento cultural.

11:30 pm Juchári Ch’jpiri Jimbani. La ceremonia del Encendido del Fuego Nuevo Purépecha.

12:00 am Eiámpekua. Anuncio de la Nueva Sede de Kurhíkuaeri K’uínchekua 2021.

Nota: Se invita a los asistentes a esta gran ceremonia a no generar basura llevando consigo su plato, cuchara y vaso (no desechables, por favor).

Cargueros de Kurhíkuaeri K’uínchekua, Capacuaro, Michoacán, México. 2020.