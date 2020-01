¡Este es el camino que recorrerá el Fuejo Viejo para llegar a Capacuaro!

Pátzcuaro, Michoacán. El Fuego Abuelo (Tata Ch´upiri), iniciará su caminata este próximo miércoles por las calles de la comunidad indígena como manera de despedida, para al día siguiente iniciar su recorrido por diferentes comunidades del municipio de Pátzcuaro, así los cargueros del Fuego Nuevo recorrerán varios kilómetros hasta llegar a su destino que es Capacuaro. El primero de febrero cuando la constelación de Orión esté a la mitad de su trayecto, prenderán el fuego nuevo 2020.

La comunidad de Cuanajo, fue la sede para prender el fuego nuevo 2019, durante un año las llamas estuvieron prendidas, ahora es el turno de festejar esta actividad que es de las más importantes de los pueblos indígenas, donde se reúnen las cuatro regiones purépechas que son: La Cañada de los 11 Pueblos, Meseta Purépecha, Región Lacustre y Ciénega de Zacapu; el 30 de enero el Fuego abuelo recorrerá las comunidades hasta llegar a Capacuaro, donde los cargueros lo apagarán durante una ceremonia.

Los Cargueros que acompañarán al fuego viejo, iniciarán la caminata a las 6 de la mañana, para llegar a Pátzcuaro, donde las autoridades municipales los recibirán y acompañarán su recorrido, hasta llegar a la plaza Vasco de Quiroga; de ahí caminarán hacía las comunidades de Santa Ana Chapitiro, San Pedro Pareo, San Bartolo Pareo, Tocuaro, Arocutín, San Francisco Uricho, estás últimas perteneciente al municipio de Erongarícuaro, hasta llegar a Pichátaro, donde resguardarán las llamas.

El fuego, va acompañado por el bastón de mando, el copal que durante todo el trayecto va humeando, la bandera purépecha y los cargueros son quienes hacen sonar al caracol de mar, para anunciar que va caminando el fuego viejo que fue resguardado durante todo un año en la comunidad de Cuanajo, ahí durante la ceremonia del fuego nuevo, los cargueros decidieron que fuera Capacuaro la sede para este año.

El 31 de enero, iniciarán la caminata de Pichátaro a las comunidades de Comachuén, Turícuaro, Arantepacua, para llegar a Capacuaro, es de mencionar que esta zona de comunidades purépechas, se han distinguido por los problemas de la tala clandestina, entre las limítrofes de cada una de ellas, incluso han realizado bloqueos a carreteras cuando la autoridad municipal o estatal detiene a posibles talamontes.

Rechazo a autoridades municipales

Fue el carguero de la comunidad de San Lorenzo, municipio de Uruapan, Pedro Victoriano, quien dio a conocer el descontento de varios comuneros por la participación del presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Báez, al señalar que las normas que marcan la celebración es no permitir la participación de políticos o cualquier tipo de autoridad sea local o estatal, “Aun contra el mandato de la tradición no gobierno, no partidos políticos, no religión, os p’urhepecha debemos exigir respeto a la memoria de nuestros antepasados”, informó.

Durante una llama telefónica, Pedro Victoriano, mencionó que la invitación al alcalde, va contra lo vetado de la celebración “por ser una celebración de recuperación de valores, están vetados desde el principio, el uso de estimulantes como el alcohol y enervantes de todo tipo. No se permite la intromisión de asuntos políticos, ni partidistas ajenos a la comunidad P’urhepecha.

“No presencia de funcionarios federales, estatales, municipales o eclesiásticas en funciones, con excepción de las tradicionales, en su caso, pueden estar presentes, como simples ciudadanos, si ellos así lo determinan, más no se hace pública su presencia ante los celebrantes”, dijo.

Número

2 días caminará el fuego abuelo para llegar a Capacuaro