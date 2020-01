El hermano del “Señor de los Cielos” nos visitará ; “El Chacorta” grabará en Zacapu

Zacapu, Michoacán (Agencia Tzacapu).- Luego de que se ha confirmado que una de las locaciones principales para la película michoacana “Almas Rotas” será la Ex Hacienda “Buena Vista”, es un hecho que uno de los actores que visitará y grabará en este municipio será Raúl Mendéz, también conocido como “El Chacorta” por su aparición en la seria “El Señor de los Cielos”.

Esto ya se puede observar en las propias imágenes vertidas en redes sociales por parte de la producción, misma que espera estrenarse en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

En el caso de nuestro municipio, las locaciones ya fueron visitadas por la propia producción:

“Almas rotas” será una película cuya historia tendrá capacidad de llevarte como espectador a lugares incómodos pero necesarios para podernos ver como realmente somos, para confrontarnos”, según dijo la actriz Daniela Zavala, quien también participó en el Señor de los Cielos y será parte de esta película que Juan Pablo Arroyo realizará en el 2020.

La historia

En entrevista realizada por Redlab el director de la película comentó que , “Almas rotas” bien podría ser clasificada en el género del drama, quien añadió que el argumento se basa “en situaciones que le podrían suceder a cualquiera de nosotros”. El filme sigue los pasos de un matrimonio que vive en una hacienda en Pátzcuaro, (La cuál realmente sería una hacienda zacapense) quienes sufren la pérdida de su hija Isabel, en ese momento la pareja se desintegra y el personaje masculino, Julián, abandona a María, el personaje femenino principal interpretado por Daniela Zavala.

De forma paralela está la historia de Javier y Daniela, dos personajes situados en Morelia que viven situaciones trágicas, como la pérdida de seres queridos y el robo de patrimonio, ante las cuales responden con la planeación de un asesinato. En medio de esta vorágine, Julián intenta regresar con María luego de diez años de ausencia, lo cual constituye un punto de quiebre que genera el cauce para el resto de la película.

“Para crear a María, que es un personaje muy profundo, con una herida muy grande y de mucho tiempo, encontraré lo que me une a ella y de ahí me agarraré, no buscaré lo que me aleje”, dice Daniela Zavala respecto a la construcción que hará de María, del que no duda en expresarse en los siguientes términos: “los personajes melodramáticos nos dejan ver todo lo que les sucede y un poco más, así es como lo percibo; mientras que los personajes como los de esta película traen una herida muy profunda, pero es necesario observar para entender lo que realmente les está sucediendo, creo que con cada secuencia iremos bajando a la esencia de cada uno”.