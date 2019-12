Nuevos impuestos y deuda no resuelven la situación económica de Michoacán: Arturo Hernández Vázquez

Morelia, Michoacán,(Agencia Tzacapu).- Tras modificar la propuesta del gobierno estatal de crear siete nuevos impuestos, que fueron derogados por los integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Hacienda, el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez se pronunció para evitar afectar a los sectores productivos en el estado con nuevas contribuciones, así como adquirir nueva deuda, al considerar que no es una solución definitiva a la situación financiera de Michoacán.

“Pensamos que la economía no mejorará imponiendo nuevos impuestos a los sectores productivos, como la extracción de minerales y adquiriendo nueva deuda, es momento de que los diputados seamos responsables y tomemos la mejor decisión para nuestro estado, que pensemos en los michoacanos”, señaló.

El Presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, indicó que tras analizar en Comisiones la poca viabilidad de establecer seis nuevos impuestos en la Ley de Ingresos del 2020, se determinó presentar ante el pleno únicamente la opción del gravamen por extracción del suelo y subsuelo de materiales, con lo que se pretende recaudar por lo menos 13 mil millones de pesos, pero dejó claro que su postura es en contra de dicha propuesta, luego de considerar que los afectados son los usuarios y uno de los sectores productivos del estado.

“Será en el pleno donde se discuta esta propuesta, creemos que no es la vía, pero será la mayoría de los diputados los que determinen, pero es claro, que este impuesto no resuelve la situación, al contrario, afecta la construcción, la inversión y el crecimiento económico”, expresó.

El diputado local por el distrito 07 con cabecera en Zacapu reiteró su negativa ante la posibilidad de contratar una nueva deuda por más de cuatro mil millones de pesos a pagar en 20 años, por el contrario, expresó su apoyo para reestructurar los 17 mil millones de pesos propuestos por el ejecutivo estatal, ya que representa una oportunidad para mejorar las condiciones jurídicas y financieras actuales.

“Lo hemos dicho, una nueva deuda no es la opción, no podemos respaldar una propuesta que no es viable, pero si vemos con buenos ojos la reestructura de lo que ya se tiene financiado, a fin de cambiar las condiciones actuales y buscar menos intereses y un plazo distinto”, consideró.

Sin embargo, dijo ser consciente de que la decisión está en manos de los diputados locales a quienes llamó a pensar en el estado y no en intereses personales o de partido.